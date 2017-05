Boost : Air France soumet un projet d'accord aux syndicats des pilotes

"Le 20 février dernier, une large majorité de pilotes se sont prononcés en faveur de la création de cette nouvelle compagnie, lors d'une consultation organisée par le principal syndicat (SNPL)"

qui ont permis des avancées importantes

"un compromis équilibré"

"est désormais ouvert à la signature jusqu'au 31 mai prochain".

- La nouvelle compagnie sera une filiale à 100% d'Air France,

- Les vols seront opérés par des pilotes d'Air France,

- La contribution économique des pilotes liées à la création de la nouvelle compagnie est mutualisée sur l'ensemble des pilotes,

- La flotte de la nouvelle compagnie sera limitée à 18 avions moyen-courrier et 10 avions long-courrier.

"la création de la nouvelle compagnie permet de donner des garanties d'activité sur le moyen-courrier et le long-courrier (croissance de l'offre permettant de respecter la production balance)"

Différentes mesures à fort impact économique sont proposées dont la suppression d'un jour de repos en moyen-courrier et l'optimisation des cabines des Airbus A330 et A350. L'équilibre global de ces mesures permet de ne pas mettre en œuvre la réduction de la majoration des heures de nuit, comme prévu dans Transform 2015

"Ce projet d'accord est un compromis positif, ambitieux, équilibré, qui permet de solder un grand nombre de sujets majeurs en discussion entre Air France et ses pilotes depuis plusieurs années. Il permettra à l'entreprise d'aller de l'avant, grâce en particulier à la création de la nouvelle compagnie dès cet automne. Chacun est allé au bout de ses positions dans la négociation, et désormais chacun doit prendre ses responsabilités : ce qui se joue, c'est l'avenir d'Air France et sa capacité à s'engager dans une nouvelle phase de croissance durable et de reconquête"

Alors qu' Air France planche sur le lancement de sa nouvelle compagnie , la direction n'attend plus de validation officielle des points qui restent en discussions avec le bureau du SNPL, principal syndicat des pilotes, et présente son propre projet d'accord à l'ensemble des syndicats concernés. Elle les met ainsi quelque peu au pied du mur et rappelle queElle considère qu'après 4 mois de discussions avec les syndicats représentatifs "", elle est arrivée à, si bien que son projetAir France met en avant les principaux éléments du projet d'accord, soulignant ainsi que :La compagnie considère dans son communiqué que. Elle souligne enfin que "".En commentaire, Jean-Marc Janaillac, président d'Air France, estime que