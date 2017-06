Booster la gestion de votre dépense hôtelière sans investissement supplémentaire.

Créée en 2015, la solution AccorHotels Business Solution évolue pour devenir le SBT hôtelier de l’entreprise en intégrant le reporting mensuel, la facturation centralisée et en évitant les avances de frais des collaborateurs. Un outil clé en mains.



Une solution simple, complète et accessible, voici ce qui caractérise AccorHotels Business Solution (AHBS), un outil pratique qui centralise toute la gestion hôtelière de l’entreprise, facturation et reporting inclus. L’adhésion de l’entreprise est gratuite et permet en quelques clics de créer un compte qui devient immédiatement le SBT hôtelier. Via des profils, il permet d’accéder à plus de 3 000 hôtels dans 92 pays en allégeant à la fois l’administratif de l’entreprise et celui du collaborateur qui n’a plus à faire aucune avance donc de note de frais.