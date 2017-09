Après avoir présenté ses nouveautés de l'hiver 2017/18 , la compagnie AirBaltic planche sur son programme d'été 2018. La low-cost va assurer des vols directs entre son hub de Riga et l'aéroport de Bordeaux à partir du 3 juin 2018. Elle effectuera la liaison tous les jeudi et dimanche.Cette ligne sera opérée sur le nouveau Bombardier CS300 avec un temps de vol de 3 heures 30 minutes. Les billets sont déjà en vente à partir de 79€ l'aller (frais d'aéroport et de transaction inclusA l'été 2018 airBaltic ajoutera 4 autres nouvelles destinations en plus de l'aéroport français : Malaga (Espagne), Lisbonne (Portugal), Split (Croatie) et Gdansk (Pologne).