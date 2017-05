Bosch veut faire un Coup avec des scooters

On connait les Velib, il faudra s’adapter à Coup. Un service de scooters électriques proposé par Bosch basé sur une idée simple : pas de souci de fonctionnement (il est toujours chargé) et un stationnement libre dans Paris. Dans un premier temps, 600 véhicules seront disponibles au lancement. A terme, pas moins de 1000 scooters seront proposés à la location.



La clientèle visée ? Les cadres qui ont besoin de se déplacer rapidement dans la capitale car, selon les premières études, ce service est plébiscité par les hommes d’affaires et pourrait croitre de 8 à 10 % par an. Autre atout de coup… Son coût : 4 euros pour les 30 premières minutes puis 1 euro les dix minutes suivantes. A noter que si le casque est fourni, l’utilisateur devra posséder ses propres gants, obligatoires pour rouler sur un scooter.



Côté véhicule, c’est un scooter taïwanais qui a été retenu. Robustesse et fiabilité sont, selon les concepteurs du projet, ses deux qualités. Pas question cependant de s’attendre à des vitesses élevées… Entre 35 et 40 Km/h max .