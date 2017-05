Botswana : une taxe de 30 dollars pour le développement du tourisme

Le Ministère de l'Environnement, de la Conservation des ressources naturelles et du Tourisme du Botswana a décidé de mettre en place une taxe de développement touristique. Les voyageurs d'affaires devront ainsi s'acquitter de 30 dollars à leur arrivée aux aéroports ou postes frontaliers du pays. Le paiement se fera par le biais de machines qui accepteront les cartes bancaires (crédit ou débit).



Une fois le règlement effectué, un reçu sera imprimé. Il devra être présenté aux officiers de l'immigration afin d'être tamponné, accompagné du passeport du voyageur, et sera valable pour une durée de 30 jours pour de multiples entrées.



Le ministère a indiqué que l'objectif de cette nouvelle taxe était de recueillir des fonds pour la conservation et le développement du tourisme national afin de soutenir la croissance de l'industrie et d'élargir la base touristique du pays.



Pour mémoire, le visa d'entrée n'est pas obligatoire pour les voyageurs français. Toutefois une autorisation de séjour, dont la validité ne peut excéder les trois mois, est délivrée aux postes frontières, sans paiement de droits, sur présentation d'un passeport valable au minimum 6 mois après la date d'entrée au Botswana.