Bouygues pense aux voyageurs d'affaires

Après avoir étudié les profils de consommation de ses clients, Bouygues Telecom Entreprises a conçu et segmenté son offre non pas uniquement par zone géographique mais en fonction des usages de ses clients également.Quatre zones ont été définies par l’opérateur : Business 1, 2 et 3 ainsi qu’une zone spéciale, qui comprend les pays dans lesquels les frais d’itinérance imposés par les opérateurs locaux restent extrêmement élevés (comme les Bahamas, l’Éthiopie, l’Irak ou le Zimbabwe).Hors Europe, les 20 destinations qui représentent 90% des déplacements professionnels (notamment les Etats-Unis, le Maghreb, la Chine, Israël ou la Turquie) sont inclus dans les nouveaux forfaits Neo Intégral ou Neo Intégral Monde, chacun de ces forfaits incluant plus ou moins de destinations en fonction du besoin d’itinérance de l’entreprise.Bouygues présente différente typologies d’offres :- Un voyageur ayant besoin de se rendre pour une courte durée dans une filiale de son entreprise située aux Etats-Unis, pourra souscrire au Pass 24h : une offre qui se déclenche dès que l’utilisateur a besoin de communiquer et qui, pour seulement quelques euros, permet de bénéficier pendant 24h de la voix et des SMS illimités ainsi que d’une enveloppe de 500Mo.- Pour les voyageurs professionnels pratiquant de longs séjours occasionnels, Bouygues Telecom Entreprises a conçu Les Evolutifs, une option mensuelle qui s’ajuste automatiquement à la consommation du voyageur qui paye en fonction de ce qu’il consomme. A titre d’exemple, un appel de 30 minutes passé dans les Zones Business 1 et 2 sera facturé 22 euros, puis 50 euros entre 30 et 90 minutes etc. L’offre suit aussi le schéma progressif de la facturation par palier pour la consommation de données : 22 euros pour 30Mo, 33 euros entre 30 et 100Mo etc.- Pour les voyageurs réguliers voire intensifs, Bouygues Telecom Entreprises propose deux forfaits, Intégral et Monde, incluant des enveloppes roaming généreuses sur les destinations où les déplacements professionnels sont les plus intensifs. Un commercial qui se rend très régulièrement en Russie ou en Israël par exemple (zone Business 1) peut profiter de 50Go d’internet mobile ainsi que les appels et SMS illimités grâce au forfait Intégral.