Brigitte Nisio, Carlson Wagonlit Travel: "Il ne faut pas se fier aux seules apparences, CWT va bien"

DéplacementsPros : La vision digitale exprimée depuis maintenant quelques années prend du temps à s’installer. Comment l’expliquez-vous ?

Brigitte Nisio : Il suffit de discuter avec un acheteur pour comprendre qu’il n’est pas seulement attiré par un chèque mais aussi par notre capacité à simplifier la relation entre son voyageur et lui. Avec un peu plus de 50 % d’utilisation des outils on line , nous connaissons bien les demandes formulées par les entreprises autour de la mobilité. Il y a donc tout un travail qui s’est engagé pour fournir les outils technologiques attendus mais également pour les associer au process ou à la politique voyage que veut appliquer le client.



On a vu également beaucoup de nouvelles technologies arriver sur le marché sans qu’aucune d’entre elles ne soit forcément aujourd’hui leader dans son domaine. Nous avons donc souhaité concevoir nos propres outils, avec des technologies ouvertes et évolutives, ce qui demande toujours un peu plus de temps. Mais ne nous trompons pas, nous sommes très loin d’être en retard et je dirais même plus, nous sommes plutôt en avance par rapport à nos concurrents.



Je crois aussi qu’il faut éviter une erreur que l’on commet trop souvent, c’est de croire que la technologie fera tout et remplacera tout. Je prends l’exemple de notre application, CWT To Go, qui est capable de répondre un grand nombre de requêtes du voyageur. Aujourd’hui, pour les voyages complexes ou les tarifications multiples, le rôle du conseil est essentiel et l’assistance qu’il apporte aux clients est indispensable. Je ne sais pas si demain un outil répondra automatiquement à ce type de questions. Mais je sais qu’aujourd’hui notre présence physique, dans la langue du pays, est très appréciée.