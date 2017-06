Brigitte Savournin rejoint HCorpo

Il faut dire que Brigitte connaît son sujet. Issue du secteur du voyage d’affaires, âgée de 38 ans, elle a occupé de 2010 à 2013, les fonctions de Senior Marketing Manager au sein de la filiale business travel d’Expedia. De 2013 à 2016, elle a assuré la direction marketing et communication de FCM Travel Solutions (ex 3mundi).



Après des études de droit puis de communication, Brigitte Savournin a obtenu un Master en Gestion de l’Information en Entreprise, à Sciences-Po Paris.



Ses missions porteront sur le déploiement de la stratégie marketing et communication, au niveau européen, des différentes marques de GEKKO Group - HCorpo, Infinite Hotel, Teldar Travel et Miles Attack -, le lancement de produits innovants et l’ouverture de nouveaux marchés. Elle sera accompagnée d’une équipe de six personnes.