Spécialiste du marketing et de la communication, Brigitte Savournin rejoint le groupe Sodexo qui a affiché de belles ambitions dans le voyage d'affaires. Après deux expériences dans l'univers des TMC, FCM Travel Solutions et Egencia, Brigitte aura à gérer les entités travel du groupe, de iAlbatros à Xpenditure… Et sans doute quelques autres belles signatures ces prochains mois.



Formée à l'institut d’études Politiques de Paris (SciencesPo), elle a commencé sa formation à l'université de Cergy Pontoise avec un DEUG de droit et un DU de Juriste bilingue.