British Airways : 4 jours de grève PNC du 16 au 19 juin

Les hôtesses et stewards de British Airways sous contrat mixed fleet ont voté en faveur d'une nouvelle grève de 4 jours. Les salariés qui ont mené plus de 20 jours de grève entre février et mars, sont appelés à stopper le travail entre le 16 et le 19 juin inclus.



L'organisation dénonce l'attitude injuste de la direction de la compagnie envers les salariés qui ont participé aux précédentes grèves. Elle assure entre autres que les PNC n'ont pas récupéré certains avantages comme les prix réduits sur les billets.



La compagnie britannique estime que cette nouvelle action est "complètement inutile" . Elle ajoute que tous les passagers pourront voler vers leur destination pendant ce mouvement de 4 jours. Le programme des vols sera publié dans les prochain jours.