British Airways : les voyageurs d'affaires fidèles réservent gratuitement leur place

A partir du 14 juin 2017, tous les membres Bronze, Silver et Gold membre de l'Executive Club auront à nouveau la possibilité de réserver gratuitement leur siège sur le tarif basic fare. La sélection gratuite du siège est possible sept jours avant le départ pour les membres Bronze d'Executive Club. Les membres Silver et Gold peuvent faire la réservation de leur siège dès l'achat de leur billet.De plus, les membres ayant déjà payé pour la sélection de leur siège sur un vol à partir de cette date, pourront se voir rembourser le prix de la réservation du siège, en contactant simplement l'Executive Club.Par ailleurs les voyageurs et voyageuses d'affaires, clients fidèles de British Airways qui décident de prendre un congé parental, ne perdront plus leurs avantages Executive Club. Les parents se voient offrir dorénavant un "gel de statut" d'un an pour congé maternité, paternité ou d'adoption. Ils conservent ainsi leur statut Bronze, Silver ou Gold, qu'ils prennent l'avion régulièrement ou non, durant toute cette période.Par ailleurs, les parents qui décident d'inscrire leur nouveau-né sur leur compte recevront un cadeau de bienvenue de 1000 Avios.