British Airways dévoile les premières images du futur T7 de JFK

British Airways souhaite offrir au sein du Terminal 7 de JFK une expérience personnalisée misant sur l'intimité à l'exemple de la nouvelle First Wing de Londres Heathrow. Les clients First, Business et membre Gold et Silver du programme de fidélité auront à leur disposition de nouveaux lounges.



Par ailleurs, tous les passagers pourront profiter d'une large offre de restauration locale et diversifiée. Les sièges situés aux portes d'embarquement disposeront de prises de courant.



La modernisation du bâtiment sera finalisée fin 2018.