British Airways donne un coup de jeune à son site

Le processus de réservation a été simplifié sur le site de British Airways , afin qu'il soit plus facile de rechercher et réserver des vols. La plate-forme montre les informations les plus pertinentes en fonction entre autres des recherches du client. La technologie a été changée pour offrir des données encore plus fiables.Le voyageur d'affaires bénéficie aussi d'un accès au programme de ses vols. Lorsqu'il est connecté à son compte ba.com, il voit désormais un résumé de ses voyages à venir. Ce service était auparavant uniquement proposé sur le compte Executive Club.Les membres du programme de fidélité de la compagnie n'ont pas été oubliés. Ils ont dorénavant accès aux informations importantes de leur compte comme le niveau d'Avios et les transactions récentes depuis la home page.Par ailleurs, les pages des ventes sont maintenant entièrement optimisées pour les navigations via téléphone mobile ou tablette.