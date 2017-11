British Airways embarque en fonction du prix payé

Malheur aux voyageurs d'affaires qui ont payé le tarif le plus bas : British Airways va mettre en place l'embarquement par "groupe" sur ses vols à compter du 12 décembre. Lorsque les passagers s'enregistreront, ils se verront attribuer un "groupe" numéroté entre 1 et 5. Selon The Independant qui a obtenu ses informations d'un courrier interne, plus le numéro sera petit, plus le voyageur embarquera tôt.Le groupe 1 offrira ainsi l'embarquement prioritaire, réunissant les passagers aux membres Gold du British Airways Executive Club ainsi que les First Class des vols long-courriers et les Business (Club Europe) des court-courriers.Le groupe 2 sera attribué aux clients fréquents de statut Silver et les passagers Business des liaisons internationales.Le groupe 3 comprendra les membres de niveau Bronze et les passagers World Traveller Plus (Premium Eco).Les passagers Eco seront dans le groupe 4. Un groupe 5 sera également mis en place pour les vols européens. Il réunira les voyageurs qui ont choisi le tarif le moins cher de la compagnie, celui sans bagage enregistré.