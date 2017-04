British Airways envisage de faire aussi payer les repas sur les long-courriers

"Nous pourrions le faire"

"Cela se passe très bien. Les clients nous disent : enfin, j'ai un grand choix. Plus de poulet ou de bœuf"

Si British Airways a débloqué une enveloppe de 400 millions de livres pour améliorer l'expérience de vols des clients Business et First , la compagnie britannique cherche encore à réduire les coûts en Eco. La direction a déjà trouvé une solution : rendre les repas des classes Eco payants sur les long-courriers.Interrogé par le Sunday Times sur la possibilité d'étendre le dispositif des snacks payants appliqué sur les liaisons court-courriers aux dessertes internationales, Alex Cruz a reconnu. Le patron de British Airways a ajouté qu'après un lancement difficile, la mesure mise en place en janvier sur les les lignes domestiques et européennes était finalement bien acceptée, assure-t-il au journal.En revanche, si la compagnie saute le pas, les passagers Business et First internationaux se verraient toujours offrir un repas gratuit comme c'est le cas sur son réseau moyen-courrier.