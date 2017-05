British Airways et Iberia vont faire payer les frais de réservation via GDS

On se demandait qui allait suivre Lufthansa, on le sait désormais : British Airways et Iberia vont imposer des frais de 8 £ (9,5 euros) à dater de novembre prochain pour toute réservation de billet d'avion qui transitera par les GDS. Les deux compagnies expliquent dans un courrier aux agences que " les frais de GDS sont beaucoup trop élevés pour être supportés par les seules compagnies aériennes ".



Plusieurs autres compagnies européennes pourraient leur emboiter le pas. Air France n'a pas pour le moment communiqué sur cette décision.