British Airways révèle les 5 Tea Time à connaître à Londres

Plus qu’une pause gourmande, le Shangri La at The Shard offre une expérience impressionnante, avec une vue imprenable à 360 degrés sur la ville de Londres et le Tower Bridge. Son menu est tout aussi renversant, avec un choix de gâteaux et sandwichs traditionnels et des variations asiatiques, comme des dumplings ou de canard rôti !



Shangri-La at the Shard – 31 St Thomas Street London, United Kingdom

Tea time à partir de £56 (63.6€) par personne