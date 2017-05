British Airways se renforce au Brésil avec Latam

British Airways et Latam Airlines Brasil ont renforcé leur codeshare. La compagnie britannique va poser ses codes sur 12 vols domestiques assurés par sa partenaire brésilienne à compter de ce jeudi 18 mai 2017



Vols British Airways effectué par Latam Airlines Brasil

Rio de Janeiro Galeao – Brasilia

Rio de Janeiro Galeao – Foz do Iguaçu

Rio de Janeiro Galeao – Porto Alegre

São Paulo Guarulhos – Belo Horizonte

São Paulo Guarulhos – Brasilia

São Paulo Guarulhos – Curitiba

São Paulo Guarulhos – Foz do Iguaçu

São Paulo Guarulhos – Goiana

São Paulo Guarulhos – Porto Alegre

São Paulo Guarulhos – Recife

São Paulo Guarulhos – Salvador de Bahia

São Paulo Guarulhos – Vitoria