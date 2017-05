British Airways : un day trip à Londres pour 98 €

Les experts en destination de British Airways ont créé l'itinéraire idéal pour les voyageurs qui font un "marathon – shopping" dans la capitale britannique :



- Arrivée au Terminal 5 à 7h45, prendre un ticket Heathrow Express qui dessert directement la gare de Paddington, au cœur de Londres.



- Commencer la journée par une promenade en partant du quartier de South Kensington jusqu'à Knightsbridge, quartier qui regorge de boutiques de luxe telles que Harrods et Harvey Nichols.



- Les shoppers qui veulent se faire plaisir sans compter pourront poursuivre leur promenade de la rue Piccadilly vers Carnaby, rue mythique des années soixante et célèbre pour ses boutiques dans le quartier de Soho. Covent Garden, Seven Dials et Carnaby Street offrent de multiples petits magasins et de boutiques de marques britanniques.



- En cas de petite faim, prendre un thé l'après-midi à l'Hôtel Café Royal, situé à proximité de Piccadilly. Cet hôtel, construit dans un bâtiment de 1865, accueille le Bar Oscar Wilde, dans lequel l'artiste avait pour habitude de diner quotidiennement. Les passagers de British Airways pourront également profiter d'une coupe de champagne offerte, sur présentation de leur carte d'embarquement.



- Continuer la balade vers le cirque d'Oxford où Selfridges, John Lewis et Topshop ont leur magasin vitrine.



- Enfin, la visite se termine au Pergola Paddington central, nouveau rooftop londonien, où les visiteurs peuvent siroter des cocktails au rhum et déguster des repas en plein air avant de retourner à l'aéroport d'Heathrow.