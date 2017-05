British Airways, une panne à 90 millions d’euros

Selon les premiers chiffres publiés par la presse britannique faisant état de sources comptables au sein de British Airways, la panne informatique du week-end de l’Ascension aurait coûté près de 90 millions d’euros au transporteur britannique. Une somme qui ne couvre que les remboursement et dédommagements engagés pour les clients. Techniquement, il faut rajouter entre 2 et 5 millions d’euros de manque à gagner et moins d’un million d’euros à venir pour la gestion matérielle du problème.