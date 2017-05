British reprend son Quimper-Londres City

L'aéroport de Quimper est à nouveau relié à London City. British Airways a repris - via sa filiale BA Cityflyer - sa liaison saisonnière le 18 mai 2017. Les vols sont opérés en Embraer tous les jeudi, samedi et dimanche jusqu'au 9 septembre, avec une quatrième rotation prévue les mardis du 27 juin au 29 août.Cette route est proposée pour la sixième année consécutive. Elle a enregistré 4 200 passagers transportés en 2014, 4 500 en 2015 et plus de 7 000 en 2016. Le prix d’appel est de 77€ l’aller simple.