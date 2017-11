Bruno Arbonel officiellement à la tête d'Egencia

Egencia a confirmé la nomination de Bruno Arbonel au poste de Directeur Général France, information annoncée sur DéplacementsPros.com en octobre dernier.Diplômé d’un Master de l’Université de Paris-Dauphine, ce spécialiste de l’industrie du tourisme a débuté sa carrière en occupant des fonctions commerciales et marketing chez American Airlines ou Carlson Wagonlit Travel (CWT).Précédemment Directeur Commercial d’American Express GBT durant 5 années, et Vice-Président Ventes et Distribution d’AccorHotels (2006-2008), Bruno Arbonel a également été chef d’entreprise de plusieurs sociétés de tourisme, dont Président du Tour Opérateur Méditrad (2009-2012).