Brussels Airlines remplace 7 de ses 10 longs-courriers.

Quelques mois seulement après l'acquisition complète de Brussels Airlines, Lufthansa marque sa confiance dans le développement de la compagnie en renouvelant 7 de ses 10 longs-courriers. Les appareils seront équipés des trois classes de voyage (Business Class, Economy Privilege et Economy Class) dont les équipements doivent encore être précisés. " C'est le plus grand projet d'investissement dans les 15 ans d'existence de Brussels Airlines ", reconnait le CEO de Brussels Airlines, Bernard Gustin.



Les Airbus A330 CEO de Brussels Airlines lui apportent de nombreux avantages, dont un poids et une autonomie maximale au décollage, nettement plus élevé que la flotte actuelle, ce qui augmente le nombre potentiel de passagers et de fret que la compagnie peut transporter.Les appareils seront équipés de moteurs Rolls Royce Trent 700. Ce type de moteur, qui consomme moins de carburant et émet moins de bruit et de CO2, est déjà utilisé par plusieurs autres compagnies aériennes du Groupe Lufthansa. Pour le service de maintenance de Brussels Airlines, cette harmonisation et cette standardisation offrent également des avantages, telles qu’une complexité réduite.



Le remplacement de la flotte débutera en 2018 et se poursuivra en 2019.