Brussels Airport : avril record mais inquiétude sur les normes de bruit

En raison de l’insécurité en cours autour des normes de bruit de la région bruxelloise ainsi que l’échec dans la mise en place d’un cadre juridique stable et d’une décision définitive, la croissance actuelle et le développement des activités économiques de l’aéroport sont en péril"

"une fois encore, avec insistance, que les parties concernées se consacrent rapidement à une solution durable pour l’aéroport".

En avril, 2 145 790 passagers ont décollé ou atterri à Brussels Airport (+6,8%). Le nombre de voyageurs locaux au départ a augmenté de 2,3% tandis que le nombre de passagers en transfert a connu une croissance de 31,2% par rapport à avril 2015.Ce sont les compagnies Brussels Airlines (tant en Europe qu’en intercontinental) et Ryanair qui affichent la plus forte progression. Sur les longs courriers, la perte de Jet Airways est totalement résorbée, notamment grâce à Brussels Airlines qui a ouvert une nouvelle liaison vers Toronto au printemps 2016 et vers Bombay au printemps 2017.Toutefois la plate-forme belge, qui est soumise à de nouvelles normes de bruit, met en garde pour sa croissance à l'avenir : "Plusieurs compagnies dont Ryanair se sont opposées à l'arrêté antibruit mis en place dans la région bruxelloise en janvier dernier. Ainsi Brussels Airport Company demande ainsi