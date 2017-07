Brussels Airport investit dans le contrôle des bagages enregistrés

Brussels Airport a débloqué 100 millions d'euros pour améliorer ses installations de contrôle des bagages enregistrés. Cette enveloppe finance l'achat de nouvelles machines de contrôle de sûreté répondant au Standard 3 - demandé par l'UE – mais également la construction d’un nouvel espace à côté du Sky Hall.



En effet, les appareils qui répondent à la norme Standard 3 sont nettement plus grands et plus lourds que les machines actuelles de Standard 2. Brussels Airport explique : "Chaque machine nécessitant plus de place, il est impossible de simplement remplacer les machines de la salle des bagages existante" . Ainsi, la plate-forme construira un nouvel espace entre le Sky Hall et la jetée 8 afin d’accueillir la nouvelle configuration de contrôle de sûreté des bagages de soute.



L'installation explique : "À cet endroit se trouve actuellement un vieux bâtiment qui ne convient pas dans sa forme actuelle et doit donc être démoli. Les travaux de démolition ont commencé début juin et dureront jusqu’à la fin de l’été. Après quelques travaux préparatoires, l’aéroport devrait débuter la construction du nouvel espace l’année prochaine. Dans une phase ultérieure, les nouvelles machines de contrôle de sûreté Standard 3 seront installées et la nouvelle installation sera intégrée dans le système de tri des bagages existant".



Une nouvelle norme pour 2022

L’Union européenne demande que les aéroports des pays membres procèdent au contrôle de sûreté des bagages de soute selon la norme Bagage Screening Standard 3 de la Conférence européenne de l'aviation civile (CEAC) au plus tard en 2022. Ce standard stipule que le bagage de soute doit passer une tomodensitométrie (CT-scan) en plus d’un scan au rayon X. La technologie CT utilisée pour contrôler la sûreté des valises en soute est comparable aux tomodensitomètres des hôpitaux et génère une image en 3D du contenu des bagages.



Elle permet une analyse beaucoup plus précise du contenu des bagages. Si la machine de contrôle de sûreté ne peut pas détecter quel est le contenu d’un bagage ou identifie un objet suspect, l’image 3D du sac est étudiée plus en détail par un agent de sûreté qui décide si le bagage peut rejoindre l’avion. Grâce à cette meilleure détection, le nombre de bagages nécessitant l'intervention d’un agent de sûreté devrait diminuer.