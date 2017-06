Bruxelles reliée à Téhéran à partir du 27 juin

"La liaison hebdomadaire entre notre pays et l’Iran, pays fermé au reste du monde jusqu’à tout récemment, génère de réelles opportunités de collaboration pour les entreprises dans notre pays et en Iran et offre aux Belges la possibilité de découvrir la riche histoire et la remarquable culture de l’Iran".

Brussels Airport et Qeshm Air discutaient depuis plusieurs mois de la mise en place d'une liaison directe entre Bruxelles et Téhéran. Le vol hebdomadaire - programmé tous les mardis - sera lancé le 27 juin 2017. L'avion atterrira à Brussels Airport à 9h10 tandis que le décollage à destination de l’Iran est prévu deux heures plus tard. Les fréquences seront assurées par un A319 de 132 places.Le communiqué de l'aéroport ajoute :