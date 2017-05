Business-Déveloper - Ingénieur commercial informatique / IT

En lien direct avec le directeur commercial, vous aurez pour mission principale la commercialisation de la solution auprès de nos clients ETI et grands comptes.Vous serez également amené à :- Animer et développer votre portefeuille en autonomie (ou accompagné d'un avant-vente spécialiste pour des projets plus complexes)- Identifier et prospecter des cibles de professionnels sur votre périmètre géographique- Négocier et conclure vos ventes- Fidéliser et accompagner vos clientsA CMRE, nous pratiquons un commerce équitable et pragmatique. C'est à dire que la satisfaction client prime avant tout.Vous justifiez d'au moins 3 ans d'expériences dans la vente en B to B, idéalement dans le milieu de l'IT et du logiciel. Vous êtes organisé, capable de gérer et de développer en autonomie un portefeuille clients. Votre culture du résultat et votre pugnacité vous permettront de mener à bien vos missions et d'atteindre vos objectifs.Fixe intéressant qui est complété par un variable motivant.Véhicule de fonction, téléphone, ordinateur portable vous seront fournis.Lieu de travail : CeyzériatInformations salariales : Au delà de 40 000 € par anLes réponses doivent être formulées par mail à : commercial@cmre.fr