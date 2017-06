Business Developper pour HCorpo

Rattaché(e) au directeur des ventes, soutenu par des outils d’aide à la vente (marketing, CRM, hunting list..), votre mission est de démarcher une clientèle de Grandes, Moyennes entreprises et organismes publics avec une approche « conseil ».Vous êtes responsable des actions commerciales, de la prospection jusqu’à la signature des contrats, et êtes l’ambassadeur de la marque lors des événements de l’industrie.De formation supérieure, type Ecole de Commerce, vous êtes bien entendu exceptionnel(le) : doté(e) d’un esprit curieux, rigoureux, analytique et créatif, vous maîtrisez les techniques de ventes et de négociation.Vous justifiez d'une expérience commerciale minimum de 5 ans dans la vente de services à haute valeur ajoutée, idéalement dans le Corporate Travel ou Éditeur de logiciel, au contact de direction achat et/ou financière. La maîtrise de l’anglais est indispensable pour évoluer dans un contexte international.Poste en CDILieu : Levallois-PerretInformations salariales : A déterminer selon le profilMerci d’envoyer votre CV + Lettre de motivation à recrutement@hcorpo.com