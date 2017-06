Business Table livre les repas de Nestor en entreprise

"Nous veillons en permanence à apporter le meilleur des services à nos clients, notre très large gamme de prestations livrées est encore renforcée grâce au partenariat signé avec Nestor, qui permet aux entreprises de commander leur déjeuner à la dernière minute et d’être livrées en 13 minutes en moyenne. Une solution pour déjeuner sainement et rapidement et cela même à la dernière minute"

"La clientèle traditionnelle de Nestor se concentrait essentiellement sur les "particuliers en entreprise", notamment pour tous les salariés qui n'ont pas de cantine. Depuis près d'un an, le segment des plateaux-repas, des réunions et de tous les événements organisés par les entreprises au déjeuner est un vrai vecteur de croissance pour notre service. Avec Business Table, nous entendons confirmer cette tendance et ériger la restauration d'affaire comme un domaine stratégique pour notre développement"