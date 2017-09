CWT Energy, Resources and Marine : hausse du coût des voyages d'affaires en 2018

Les centres d’activités ERM en Asie-­Pacifique ont tous chuté et certains subissent encore l’impact de quelques années particulièrement mauvaises pour le secteur. Si quelques destinations phares comme Bombay, Singapour et Tokyo ont su rebondir, d’autres comme Perth sont toujours en difficulté.



En Chine et en Inde, les coûts des billets d’avions et des hôtels augmentent inévitablement. En cause, l’image macro économique d’une demande nationale toujours plus importante. Si la demande continue sur cette voie dans cette région, des problèmes potentiels de capacité pointeront à l’horizon.



En parallèle, les transporteurs aériens développent leurs modèles commerciaux et les gouvernements imposent un contrôle sur le marché dans le but d’augmenter cette capacité en concordance avec la demande. Les low-­cost seront également menés à jouer un rôle plus important dans les voyages d’affaires en étendant leurs offres d’itinéraires et en proposant des cabines premium.



Les prix fixes des voyages dans la région Asie-­Pacifique grimperont, notamment à Bombay, Jakarta et Manille qui devraient connaître leur plus forte hausse, avec respectivement 7,7%, 7% et 6% d’augmentation en 2018.



Les exploitations minières connaissant une recrudescence, la demande se concentrera sur des itinéraires spécifiques, notamment en Australie. Les entreprises ont pour devoir d’impacter le moins possible les communautés locales, ce qui implique de collaborer avec les compagnies aériennes afin d’assurer suffisamment de disponibilités et à coûts raisonnables, et ce, même si l’industrie minière monopolise toutes les places disponibles.