CWT Meetings & Events France embarque sur la Route du Rhum 2018

"les valeurs d’engagement de l’épreuve, le spectacle offert par les bateaux de course comme par les vieux gréements accueillant les visiteurs, l’exceptionnelle expérience que représente le départ, l’ambiance du Village au cœur de Saint-Malo intramuros, l’effervescence des quais, puis l’arrivée, jour après jour, des concurrents en Guadeloupe : autant d’atouts qui chaque année attirent plus d’entreprises".

Au-delà des prestations d’hébergement et de transport, CWT Meetings & Events France proposera aux partenaires de la Route du Rhum et à toutes les entreprises qui le souhaiteront, de faire de cette manifestation un moment privilégié de communication à Saint-Malo et sa région comme à la Guadeloupe, à travers des offres sur-mesure, comme des séminaires, événements clients VIP, réunions Top managers et incentive.CWT Meetings & Events France ajoute- Objectif : 100 bateaux au départ- Des centaines d’entreprises et parties prenantes engagées- 2,2 millions de spectateurs à Saint-Malo et à la Guadeloupe- 344 000 nuitées générées à Saint-Malo et sa région dont 22 000 nuitées BtoB- 9000 m² d’espaces pour les exposants3 sites pour accueillir la course