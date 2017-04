CWT a un nouveau Chief Marketing Officer

Simon Nowroz a quitté Anderson Capital Advisors, cabinet de conseil spécialisé dans l’optimisation des retours clients qu’il a cofondé, pour rejoindre CWT. Auparavant, il a entre autres dirigé New Ventures pendant près de 3 ans avant de diriger pendant 9 ans la zone Asie Pacifique de Travelport.



Il a plus de 25 ans d’expérience dans l’industrie du voyage, notamment dans les domaines du conseil, de la distribution, de la location de véhicules et du transport aérien. Simon Nowroz est diplômé de l’Insead, de Stanford et de la TVU. Il a vécu et travaillé en France, à Hong Kong, au Royaume-Uni et aux États-Unis.