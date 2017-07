CWT se fait pirater les données "voyages"» de Google

Les pirates auraient dérobé des données privées de certains collaborateurs, comme des codes bancaires, et pouvaient suivre en temps réel les commandes passées par le géant de Mountain View.



En constatant cette faille de sécurité, CWT a informé Google dès le 16 juin dernier et précisé que les datas étaient systématiquement effacées du système 60 jours après le déplacement. Pour la TMC, Google n’était pas particulièrement visée par cette attaque qui cherchait avant tout des informations bancaires afin de les pirater. CWT n'a pas donné de détails chiffrés sur les conséquences de ce piratage.



Cette attaque a le mérite de poser le problème de la vulnérabilité des outils informatiques utilisés dans le voyage d’affaires. Selon le cabinet IDG, aux USA, plus de 50 % des données de voyages qui transitent via les compagnies aériennes, les agences ou les systèmes de réservation en ligne, seraient mal protégées et potentiellement "hackables".