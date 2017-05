Canada : les vols régionaux sont plus chers au Québec

Le coût moyen d’un billet d’avion pour un vol régional est de 1,20 dollar canadien par mille nautique au Québec, contre 0,77 dollar canadien par mille nautique ailleurs au Canada. L'UMQ pointe du doigt que cette situation mène les gens à utiliser trois fois moins ce transport au Québec qu’ailleurs dans le pays.



L’étude estime également que la situation quasi-monopolistique observée dans le ciel québécois est la cause première de ce phénomène. En effet, 67% des destinations régionales analysées sont desservies par une seule compagnie aérienne, comparativement à 33% ailleurs au Canada. Par ailleurs, elle note que les plates-formes québécoises imposent des frais d’atterrissage et de terminal plus élevés, qui se répercutent nécessairement sur les voyageurs.



"Outre l’impact de la faible concurrence dans l’offre de transport aérien en région, les besoins financiers des aéroports régionaux minent également la compétitivité des prix et limitent le potentiel de ces infrastructures en tant que moteurs de développement économique. Nous rendrons d’ailleurs publics prochainement les résultats d’une seconde étude portant sur les besoins en immobilisations des 136 aéroports québécois" , a expliqué Daniel Côté, maire de Gaspé et président du Comité sur les aéroports régionaux de l’UMQ.