Canicule : les vignettes Crit'Air prennent du service sur Paris et la petite couronne

Le Préfet de Police a annoncé que la circulation différenciée va être appliquée sur Paris et dans la petite couronne, ce jeudi 22 juin. Les véhicules portant les vignettes Crit'Air 4 et 5 ainsi que les ceux non-classés ne pourront donc pas circuler dans toute le périmètre délimité par l'A86, de 5h30 à minuit.Les véhicules Crit'Air de 0 à 3 sont pour leur part autorisés à rouler, mais la vitesse est réduite de 20km sur l'ensemble du réseau routier francilien.Au fait et pour mémoire, les vignettes Crit'Air sont obligatoires à Paris à compter du 1er juillet, mais aussi à Lille, et il en coûte 68€ d'amende en cas d'absence du sésame sur le pare-brise.En parallèle, Paris poursuivra sa mesure de gratuité du stationnement résidentiel et reconduira la gratuité des services Vélib’ et Autolib’ pour la première heure d’utilisation. En outre, le Syndicat des transports d'Ile-de-France (Stif) proposera un "forfait journalier anti-pollution" de 3,80 euros permettant de circuler dans toute l'Ile-de-France.