Carlson Wagonlit Travel repense son identité

"Cette modernisation de notre marque reflète notre position d’agent de changement dans notre industrie" , explique Patrick Andersen, Chief Strategy Officer. "Non seulement ce nouveau slogan s’applique à l’échelle globale de l’entreprise, mais il peut être adapté à nos différentes divisions".



CWT a abandonné son ancienne marque – en place depuis 1994 - au profit d’un jeu de couleurs plus tranchant afin de "refléter mieux la stratégie digitale de l’entreprise, sa vision et ses valeurs" .



L’identité chromatique principale utilise un contraste entre une teinte d’orange sanguine appelée Sanguinello et un gris charbon de bois. "L’orange Sanguinello représente l’optimisme, le plaisir et la soif d’action. Le gris charbon ajoute solidité et stabilité, et il reflète une sensation de quiétude" , précise l'agence.