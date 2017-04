Carlson : une grève peut en cacher une autre

La Direction CWT sacrifie 132 salariés sur l’autel de la STRATÉGIE 3.0 mais ne veut pas indemniser dignement les salariés alors que CWT dispose de moyens conséquents mais préfère les investir dans les nouvelles technologies, ces mêmes technologies annonciatrices de prochain PSE

En évoquant la menace dans nos colonnes le 4 avril dernier , peu de clients de CWT s'imaginaient que les syndicats de CWT lanceraient un arrêt de travail inattendu pour demander une refonte des offres proposées aux salariés dans le cadre du PSE. Aujourd'hui, les syndicats doutent de la volonté de la direction de proposer mieux que ce qui avait été accordé en 2013, même si le plan était qualifié de "généreux". Bref, la situation est bloquée.Les demandes n'ont pas changé : une amélioration sensible des conditions de départ. Selon le tract de l'intersyndicale CGT-FO-CFTC, "". D'après Zelda Couteau de la CGT, "".Zelda Couteau ne cache pas que la situation est difficile : "". Pour elle "il faut reprendre les négociations en tenant compte de la crainte des personnels sur l'avenir de leur travail". Les délocalisations en Pologne et en Roumanie énervent fortement les syndicats pour qui le dumping social ne peut exister dans le monde du voyage d'affaires où le professionnalisme est fait d'expériences. "", conclut Zelda Couteau.Au delà des conditions de départ, les salariés sont donc inquiets pour l'avenir, et semble-t-il à juste titre : "" précise sous couvert d'anonymat un cadre américain. C'est déjà le siège qui avait annoncé les 2.000 licenciements dans le monde tout en évoquant la "". Mais les syndicats français en veulent plus. "" explique un délégué syndical qui ne cache pas que sans réponse concrète, "".Côté clients, pas de gêne sensible cet après-midi même si mouvement a été très suivi sur les deux plateaux qui doivent fermer, ceux de Saint Etienne et Nantes. "" précise un compte du CAC 40, "".Tout va désormais se jouer ces prochains jours. Si les syndicats tiennent parole, le mouvement peut repartir en quelques heures. Pas sûr alors que les clients apprécient. Alors que la bataille commerciale fait rage avec Amex GBT, CWT s'engage sur une pente douce, dangereuse pour son avenir dans l'Hexagone.