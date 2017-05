Cathay Pacific propose plus d’Europe

L’accord signé par les deux compagnies prévoit l’ajout du code CX sur les lignes opérées par Iberia entre Madrid et cinq destinations populaires en Espagne : Alicante, Barcelone, Bilbao, Palma et Valence. Le code CX sera également placé sur les vols Iberia programmés entre Madrid et Lisbonne, au Portugal.



Cathay Pacific opère actuellement quatre vols hebdomadaires entre Madrid et Hong Kong avec son Boeing 777-300ER. En juillet prochain, la compagnie aérienne lancera un nouveau vol saisonnier au départ de Barcelone avec son Airbus A350-900. Les passagers de Cathay Pacific voyageant en codeshare avec Iberia au départ de Madrid pourront profiter du service d’acheminement des bagages vers leur destination finale et du programme de fidélité Asia Miles.