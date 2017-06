Ce week-end, faites un dernier tour au salon du Bourget

Fort de ses 2 300 exposants internationaux, 150 000 visiteurs professionnels, 30 pavillons nationaux et près de 300 délégations officielles, le Salon du Bourget reste le plus grand salon au Monde et le rendez-vous incontournable pour l’ensemble des professionnels de l’aéronautique et du spatial.Pour 2017, en plus des traditionnels espaces d'exposition, le Bourget renouvelle le genre en proposant à ses visiteurs professionnels comme au grand public un"Paris Air Lab", dans le Hall Concorde du Musée de l’Air et de l’Espace. Cet espace de 2 000 m² sera entièrement dédié à l’innovation des grands de l’industrie aéronautique et spatiale, comme à celle des startups du secteur. Paris Air Lab sera également un espace de confrontation d’idées et le lieu d’expériences immersives en réalité virtuelle ou augmentée, incitant les visiteurs au voyage et à l’embarquement immédiat pour l’innovation. Il sera au voisinage immédiat de l’Avion des Métiers – Forum Emploi Formation, un espace dédié aux métiers, à l’emploi et à la formation au sein de la filièreaéronautique et spatiale, avec une présentation de ces métiers fortement imprégnés d’innovation et de responsabilité environnementale.Les Journées Grand public sont organisées du 23 au 25 juin.Parc des Expositions Paris-le BourgetAéroport Paris-le Bourget93350 Le BourgetFrance