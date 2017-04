Chambardements annoncés chez Sabre

La fermeture des bureaux de Madrid et Bruxelles a donné le ton des changements qui s'annoncent. Sabre s'est toujours inquiété de la volonté des professionnels du voyage de s'affranchir au maximum des GDS et s'est très vite orienté vers la gestion affinée de la data. Mais les résultats se font attendre et en Europe, Sabre ne pèserait que 5 à 8% du marché face au géant Amadeus.



Principale cause de ces difficultés, un marché du big data fragmenté et que les entreprises ont du mal à s'approprier. En développant "une boite à outil personnalisable", Sabre a pourtant fait évoluer son offre. Mais à ce jour, en Europe, l'entreprise de Dallas reste encore en retrait malgré les offres commerciales attractives du GDS.



Si le groupe affirme depuis quelques semaines être dans la tonalité des besoins liés à la numérisation de la data, il semblerait, selon nos confrères américains, que " les dysfonctionnements et les retards apportés à la sortie de nouveaux produits soient devenus pénalisants pour Sabre ".