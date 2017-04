Changement d'interlocuteur pour un visa pour la Russie

Décidément, ça bouge pour les visas en Russie. Comme l'annonce le site internet de l'Ambassade de la Fédération de Russie en France, pour toutes demandes de visas effectuées sur Paris, à l'exception de certaines requêtes exceptionnelles (diplomatiques, officielles,...), les voyageurs doivent dorénavant présenter leur dossier auprès du centre de visas VFS Global, situé au 17 Avenue George V, 75008 Paris, obligatoirement sur rendez-vous et de 9h00 à 13h00 du lundi au vendredi (retraits des passeports de 14h00 à 17h00 du lundi au vendredi).Le société de sous-traitance britannique récupère donc, pour la ville de Paris, la prise en charge des demandes de visas pour la Russie à la place de VHS (Visa Handling Services) France, qui disposait jusque là du contrat exclusif auprès de l'Ambassade située à Paris. VHS reste cependant implantée sur le territoire français avec deux centres de visas russes à Marseille et Strasbourg.Attention, n'ayant plus l'exclusivité auprès de l'Ambassade de Russie de Paris, les frais de services de l'agence VHS, qui reste ouverte et accueille toujours les demandes de visas, ont augmenté de 14,00€ soit une prestation facturée 40,00€ auxquels s'ajoutent les frais consulaires de 35,00€.Afin de ne pas vous soumettre à l'obligation d'une prise de rendez-vous ainsi qu'à des horaires particuliers et contraignants, les agences spécialisées dans l'obtention des visas vous proposent toujours leurs services, comme nous le signale Actions-Visas qui nous a transmis l'info.