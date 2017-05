Chargé de développement H/F - CDI Paris

Prospection et fidélisation :

Communication :

- la participation aux réponses aux appels d’offres publics et privés- la prise de contact téléphonique avec les prospects (appels entrants)- la participation éventuelle aux rendez-vous prospects- le suivi des comptes clients identifiés- la mise à jour de la Base de Données clients – prospects- la participation à l’évolution des supports commerciaux et notamment des plaquettes commerciales- la collaboration à la réalisation des supports à destination des clients : les newsletters, présentations powerpoint de bilans ou des outils, enquêtes de satisfaction, etc.- la mise à jour du site internet- le suivi du compte twitterLe poste reporte à la responsable du développement de l’agence.- Bonne connaissance (ou vif intérêt) pour le marché du voyage d'affaires- Vous êtes à l’aise à l’oral et doté (e) d’une bonne force de persuasion- Bonnes capacités rédactionnelles (orthographe irréprochable)- Bonne connaissance des outils web et réseaux sociaux,- Esprit d'équipe, excellent relationnel- Bonne capacité d'analyse et de synthèse- Vous savez travailler en autonomie et êtes force de proposition- Votre anglais est correctUne expérience commerciale minimum de 3 ans est nécessaire pour ce poste, basé à Paris dans le 17ème (boulevard des Batignolles), Métro Rome.Formation : type Licence ou MasterRémunération : en fonction du profilLieu de travail : ParisDéplacements fréquents ? NonLes réponses doivent être formulées par mail à recrutement@wagram-voyages.com avec la référence : Dev jun 2017