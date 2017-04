Chargé de projet implémentation à Marseille

- Implémentation et paramétrage de nos outils ONLINE- Support ONLINE : Suivi et accompagnement des demandes clients, bugs, mise à jour de l’interface etc.- Formation ONLINE auprès de nos clients- Implémentation, suivi et accompagnement de nos outils technologiques (back office + front office)- Gestion des appels d’offre. (Réponse, implémentation, suivi etc.)- Vous travaillez sous la responsabilité du Directeur Commercial.- Bac +4/5- Anglais (écrit et oral) souhaité- Bonne maitrise des outils technologiques et Excel- Bonne connaissance du secteur du voyage d’affaires- 2 ans d’expérience minimum (débutant accepté suivant motivation et stages effectués)- Une 1ére expérience dans une TMC est un plus.- Rigueur, organisation et ouverture d’esprit- Vous êtes sensibles aux évolutions technologiques du secteurVous faites preuve d'ambition, de dynamisme et avez le souci de satisfaire pleinement le client.Salaire brut : A définir selon profilsHoraires : 35h par semaineLieu : Marseille 8eDéplacements fréquents ? OuiLes réponses doivent être formulées par mail à : m.cluis@orsud.com