Chargé(e) Data et Optimisation Client

Grâce à son modèle unique, le Groupe GEKKO est aujourd’hui l’acteur incontournable de la réservation hôtelière BtoB sur les segments loisirs et corporate via ses différentes filiales que sont HCorpo, Teldar Travel et Infinite Hotel.



Le groupe connait une croissance forte et constante et recherche à ce titre un(e) Chargé(e) Data et Optimisation Client.