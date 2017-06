Chargé(e) de compte - Grands comptes H/F

Gestion d'un portefeuille de comptes (réservations brutes de 45 millions d'euros) avec la clientèle française :- Créer et suivre les programmes de voyage des clients afin de garantir la fidélisation de la clientèle- Garantir l'équité et la stratégie commerciale du programme- Formuler des recommandations afin d'accroître les opportunités commerciales et de gérer les négociations de vente incitative- Collaborer avec les équipes Produit, Stratégie et d'autres équipes internes afin de soutenir les performances du programme et de garantir la satisfaction client- Déployer, de façon opportune, de nouvelles fonctionnalités et plates-formes innovantes- Mettre en place et contrôler des plans d'action afin d'assurer la prestation de services- Gérer les réponses aux appels d'offres et le renouvellement des contrats- Vous possédez une expérience antérieure positive et certifiée en tant que responsable de portefeuille clients, comprenant une pratique régulière de la négociation et de la vente, l'utilisation d'un outil de GRC (de préférence, Salesforce.com) et une forte compétence organisationnelle et de communication, aussi bien orale qu'écrite- Vous êtes un très bon coéquipier avec un esprit d'entreprise- Vous gériez auparavant de grands comptes pour le secteur français- Vous possédez une grande expérience dans la gestion des appels d'offres- Vous avez un bon niveau d'anglais- Vous êtes centré sur les clients et possédez un véritable sens des relations- Vous comprenez précisément l'analyse du marché- Vous savez résoudre les problèmes et gérer le stress de façon positive- Vous êtes dynamique et savez comment gérer votre portefeuille de façon totalement autonomeLieu de travail : Paris-la-DéfenseInformations salariales : Entre 15 et 25 000 € par anDéplacements fréquents ? OuiLes réponses doivent être formulées sur le site dédié d'Expedia