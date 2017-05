Chargé(e) de partenariats Junior (stage 6 mois)

Rattaché au responsable des partenariats Travel, vous l’accompagnerez dans le développement et l’animation du réseau de partenaires.Plus particulièrement :• Vous prospecterez les partenaires potentiels évoluant dans l’univers du voyage d’affaires et/ou loisirs (AGV, TMC, SBT, GDS, Airlines)• Vous assurez le suivi et la gestion des partenaires existants• Vous formerez les partenaires à la plateforme et vous assurerez de leur satisfaction• Vous serez sur le terrain et en contact avec les partenaires• Vous aiderez le responsable partenariats dans ses tâches quotidiennes : ventes, marketing, financeFormation Bac +4/5 type Ecole de Commerce ou ESCAETUn esprit réactif, une compréhension et une adaptation rapide font partis de vos atouts.Votre excellent relationnel, et votre sens pointu du service au client vous permettront de vous intégrer rapidement sur ce poste.Lieu de travail : ClichyDurée du stage: 6 moisInformations salariales : A déterminer selon le profilLes réponses doivent être formulées par mail à : recrutement-3727426@jobaffinity.fr