Châteauform’ et IDEAL Meetings & Events se rapprochent

"Ce rapprochement s’inscrit dans la volonté d’offrir une plus large gamme de lieux et de compétences au service des réunions, de l’événementiel et des formations professionnelles. Cette mise en commun d’expertises et de moyens permet de proposer une offre européenne globale pour l’ensemble des besoins des entreprises et des acteurs publics".

Avec ce partenariat, Châteauform’ élargit son offre à l’ensemble des partenaires de l’agence IDEAL Meeting & Events . Le spécialiste des espaces de séminaire peut répondre ainsi à toutes les demandes d’organisation d’événements d’entreprise même hors de ses murs. L’agence quant à elle, se développe au plan international avec l’appui du groupe Châteauform’. Elle bénéficie de son expérience et de ses infrastructures pour étendre son offre partout dans le monde.Le communiqué prcise :