Chef de projet Implémentation pour FCM Travel Solutions

Le Chef de projet Implémentation sera chargé d'accompagner notre société dans son développement à travers les actions suivantes, en collaboration avec notre réseau de partenaires FCM, notamment UK et USA :Gestion du Projet d'implémentation de A-Z :• Récupération des besoins auprès du client lors d’ateliers• Identification de piste d’amélioration du process actuel• Respect du cahier des charges prédéfini• Implémentation des SBT Concur, AeTM/Cytric, Traveldoo, KDS• Paramétrage des règles de politique voyage• des droits des utilisateurs• des champs analytiques• des modes de paiement• Rédaction du dossier de configuration• Paramétrage de l'interface de facturation• Création de la fiche de profil société sur Amadeus• Test et vérification des paramétrages en vu du lancement• Formation des clients• Gestion des relations fournisseurs sur votre périmètre• Coordination avec les départements interne pour une gestion optimale d'implémentation• Bac+3• Anglais (écrit et oral) obligatoire• Grande maîtrise et rigueur dans la gestion de projet• Bonne maîtrise des outils technologiques du voyage d’affaire (OBT, SBT, Amadeus)• Connaissance du secteur du voyage d'affaires• Rigueur, organisation, et travail en équipe• Etre sensible et à l’écoute des évolutions technologiques du secteur• Enthousiasme et sérieux sens de l’humour nécessaires !Contrat : CDI à temps pleinLieu : Paris (déplacement à prévoir en Suisse)Informations salariales : A déterminer selon le profilLes réponses doivent être formulées au choix :- par mail à : rh@fr.fcm.travel - par courrier à : FCM Travel Solutions124-126 rue de Provence75008 ParisRéférence à indiquer sur l'enveloppe : IMPL17