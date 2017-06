China Eastern Airlines : près de 30 blessés sur un vol Paris – Kunming

Alors que le vol China Eastern Airlines MU744 Paris – Kunming avait entamé sa descente pour atterrir sur la piste asiatique, l'avion a traversé une zone de turbulences. Au moins 26 personnes ont été blessées dont 4 grièvement. Selon les informations des médias chinois, les victimes souffrent principalement de fractures, de coupures et de contusions suite à la chute de valises ou de collisions avec les coffres de rangement.Et la compagnie de rappeler qu'il est fortement recommandé de rester attaché pendant le vol pour éviter d'être blessé pendant des turbulences. Par ailleurs, plusieurs études indiquent qu'elles vont être de plus en plus nombreuses en raison entre autres du réchauffement climatique. Une analyse confirmée par les derniers statistiques de la FAA.