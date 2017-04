China Southern ajoute un second vol quotidien sur Heathrow

Les voyageurs d'affaires qui choisissent de faire un transit à Londres Heathrow pour se rendre en Chine, vont voir l'offre s'étoffer. China Southern va ajouter une seconde fréquence quotidienne entre Londres Heathrow et Guangzhou à partir du 1er juin 2017. Le B787 de la compagnie décollera de Chine à 00h55 et se posera au Royaume-Uni à 6h35. L'avion quittera ensuite la capitale britannique à 12h35 pour un atterrissage en Asie à 7h10, le lendemain.Ce vol s'ajoute à la liaison existante du transporteur qui propose un départ quotidien de Guangzhou à 9h30 et de Londres à 22h35.